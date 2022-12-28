Кошку Аманду из Санкт-Петербурга во время перелёта в Калининград в багажно-грузовом отсеке загрызла собака. Об этом сообщает РИА ФАН. Произошедшее сильно шокировало хозяина Аманды Виктора.

Собака загрызла кошку в самолёте во время перелёта из Петербурга в Калининград. Видео © РИА ФАН

"Пришли мы к самолёту, в котором я прилетел. Что я первое увидел — это собака, её держал грузчик. И рваные переноски в крови стояли. Конечно, я был в шоке. Вся разорванная переноска была. Не стал открывать, просунул руку — там кошка уже была холодная, то есть уже труп. Она была ну вся изодрана", — отметил он.

20 декабря в аэропорту Калининграда мужчина написал жалобу в адрес авиакомпании. Там сообщили, что в аэропорту проверили переноски животных и их закрепление в самолёте. Псом-убийцей оказался немецкий охотничий терьер, он смог выбраться из переноски во время полёта и достать кошку, которая находилась на другой позиции багажно-грузового отсека. При этом работники аэропорта Пулково при погрузке клеток с животными не выявили нарушений целостности конструкций.

Виктор уже обратился в прокуратуру Северной столицы, расследование по факту случившегося проведут в течение месяца. Хозяин погибшей кошки уверен, что всё произошло по вине сотрудников аэропорта. В ближайшее время он планирует написать обращение в Пулково.