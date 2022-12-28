В Турции задержали пять человек, готовивших теракт "по инструкции Ирана"
В городе Ван на юго-востоке Турции задержаны пять человек, которые готовили теракт на территории страны по "инструкции из Ирана". Об этом журналистам на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
"В ходе операции в Ване были захвачены со взрывчаткой пять террористов, получивших инструкции по осуществлению теракта из Ирана", — отметил Сойлу.
Где, когда и при каких обстоятельствах планировалась диверсия, министр не уточнил.
Напомним, 13 ноября прогремел взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате шесть человек погибли, более 80 ранено (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка была задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
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