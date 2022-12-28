Учёный объяснил, почему сбор спермы у участников СВО для криобанка — задача не из простых

Собрать сперму у участников СВО в полевых условиях для дальнейшей криоконсервации можно, но сохранить её будет трудно. Так считает профессор, генеральный директор "Международного центра репродуктивной медицины", президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак.

"Места для организации сбора спермы есть — медпункты, госпиталя. Но самая главная проблема заключается не в сборе, а в доставке материала до банка", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Такой биоматериал, по словам профессора, должен храниться правильно, а доставляться на экспертизу — в сжатые сроки. Он усомнился в том, что нужные условия смогут обеспечить медицинские структуры, которые обслуживают военных. Корсак также считает, что могут возникнуть проблемы и с документированием сдачи в полевых условиях.

Ранее президент общественной организации "Союз адвокатов России" Игорь Трунов обратился в Правительство РФ с предложением давать квоты на бесплатное лечение бесплодия для участников СВО, а также создать бесплатный криобанк генетического материала. В кабмине одобрили эту инициативу. Минздрав определил, что за счёт федерального бюджета возможно финансировать бесплатную консервацию и хранение сперматозоидов для мобилизованных на 2022–2024 годы.