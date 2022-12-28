США уличили в намерении безнаказанно ударить по России

Аналитический центр RAND, который обслуживает американские военные ведомства, опубликовал доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией. Судя по документу, Вашингтон собирается нанести безнаказанный удар по нашей стране, сообщает РИА "Новости".

"Главная задача Вашингтона в текущем кризисе, как её формулируют аналитики RAND, — это "наказывать" и "сдерживать" Россию. Делать, однако, это надлежит так, чтобы у России не появилось повода применить своё ядерное оружие и ситуация не скатилась к полномасштабной войне между Россией и НАТО", — говорится в публикации.

По словам автора, данный доклад назначает РФ ответственной за следующий виток эскалации украинского конфликта. В результате эта пропаганда позволит американцам ответить нашей стране, чтобы якобы защитить себя и НАТО. При этом аналитики не допускают таких вариантов, как нанесение Россией удара по территории США или применение Москвой ядерного, биологического или химического оружия.

Обсуждается в документе только "ограниченный неядерный удар российских войск" по европейским странам – членам НАТО или по военным объектам США и альянса. Согласно сценарию, эскалация предполагает три акта: геополитическая атака РФ на союзника Штатов по блоку, реакция Вашингтона, а затем обратная связь Москвы на неё.

"Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны между НАТО и Россией. Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели", — подчеркнули аналитики в докладе.

Автор публикации назвал этот документ попыткой спланировать американскую провокацию в европейской стране – члене НАТО, обвинить в этом Россию и использовать это в качестве повода для нападения. Причём удар могут нанести по аэродрому, военной базе, порту или складу оружия.