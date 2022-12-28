Захарова пословицей ответила на призыв Украины исключить Россию из ООН

"Это тот случай, когда собака лает, караван идёт. Ничего не делать. Украина переживала разных деятелей в своей истории. За последние годы и десятилетия мерзавцев там было немало, которые полностью развалили страну, подвинули её на край катастрофы", — отметила Захарова.