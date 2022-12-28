Захарова пословицей ответила на призыв Украины исключить Россию из ООН
Захарова призвала не обращать внимание на призывы Украины исключить Россию из ООН
Обращать какое-либо внимание на призывы украинских властей исключить Россию из ООН не стоит, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это тот случай, когда собака лает, караван идёт. Ничего не делать. Украина переживала разных деятелей в своей истории. За последние годы и десятилетия мерзавцев там было немало, которые полностью развалили страну, подвинули её на край катастрофы", — отметила Захарова.
По словам представителя ведомства, всё это необходимо учитывать при выстраивании дальнейшей политики с Киевом, однако обращать внимание на подобные призывы — бессмысленно.
Напомним, ранее МИД Украины опубликовал заявление с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН и международной организации в целом. Ведомство, по всей видимости, забыло, что это невозможно по Уставу ООН из-за права вето у РФ. Позднее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет провести "мирный саммит" на площадке ООН в феврале.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ