Фрегат "Адмирал Горшков" завершил подготовку к выполнению задач боевой службы

Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил подготовку к выполнению задач боевой службы и дальнему походу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Завершающий этап подготовки был отработан в ходе контрольного выхода в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, в которых экипаж корабля выполнял задачи в течение нескольких дней", — говорится в сообщении.

В ходе контрольного выхода была проверена работа всех корабельных систем и механизмов, а также его манёвренные характеристики на различных скоростях. Особое внимание было уделено отработке тактических приёмов и способов применения имеющегося оружия. В пресс-службе также заметили, что личный состав успешно выполнил стрельбы из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш".