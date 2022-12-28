Стала известна стоимость самой дорогой шубы, купленной в РФ в 2022 году
РИА "Новости": Почти 18 млн рублей стоила самая дорогая шуба, проданная в России
Самая дорогая шуба, проданная в России, стоила почти 18 миллионов рублей. Об этом в телеграм-канале сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оператора системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий.
Сделана эта шуба из меха канадской рыси на территории нашей страны. По данным оператора, продана была в сентябре 2022 года в Подмосковье. В 2021-м самая дорогая шуба, купленная в России, стоила 24,9 миллиона рублей. Однако она была импортной.
Ранее специалисты компании "ПРО Бренд" рассказали о снижении цен на бобровые шубы на 14%. Так, меховое изделие из этого животного можно купить минимум за 69 тысяч рублей. А самый бюджетный вариант норковой шубы обойдётся в 90 тысяч рублей, песцовой — в 36 тысяч рублей.
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