Орешкин допустил в начале 2023 года ускорение экономической динамики в России

В 2023 году может в значительной степени ускориться экономическая динамика в России. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в беседе с РБК.

"Есть предпосылки к тому, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьёзно ускориться", — подчеркнул он.

Орешкин объяснил, что в РФ сейчас большой нереализованный потенциал роста денежной массы: она выросла примерно на 13 триллионов рублей (на 20%). Однако основной рост пришёлся на счета предприятий.

"С начала года прирост рублёвых остатков на счетах российских предприятий — восемь триллионов рублей, 34%. Это довольно большой объём средств, которые в экономику не идут", — добавил Орешкин.

По его словам, накопленный объём средств на корпоративных счетах постепенно начнёт приходить в экономику через рост зарплат, инвестиции и пополнение запасов. Однако позитивный тренд будет уязвимым и не пересилит полностью волатильность в экономике, уверен он.