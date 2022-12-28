В Петербурге магазин лишился нескольких товаров после визита "клиентов" с ножом

В Санкт-Петербурге ограбили магазин электроники, который находится на Ленинском проспекте. Из торговой точки вынесли несколько товаров. Этому предшествовали потасовка и угрозы ножом.

Ограбление магазина в Петербурге. Видео © LIFE

На видео с камер наблюдения, которое оказалось в распоряжении Лайфа, видно, что процесс ограбления был не быстрым. Сначала сотрудники магазина вроде поймали "клиента" с незаконно присвоенными гаджетами (предположительно, с компьютерными мышками и ковриками к ним), но тут же подоспела его "группа поддержки".

Завязалась потасовка, в какой-то момент один из "гостей" угрожал работникам ножом. Сколько удалось вынести мужчине и его друзьям, пока не ясно. После инцидента они скрылись, в полиции планируют возбудить уголовное дело.