"Злые русские хакеры" опубликовали данные "элиты" украинских "кибервойск"
Хакерская группа RaHDit опубликовала данные более 70 представителей "кибервойск" Украины
Хакерская группа RaHDit, известная как "Злые русские хакеры", опубликовала данные более 70 солдат и офицеров украинских "кибервойск". Информация о них размещена на сайте "Немезида".
"Переходим ко второму этапу. Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404", — говорится в телеграм-канале группы.
Хакеры отмечают, что опубликовали данные профессиональных взломщиков украинского Министерства обороны, Нацгвардии и иных структур. По словам RaDHit, такие люди являются "штучным товаром", которые указывают, куда "ломиться" и в какое время нужно нажимать на различные кнопки.
"Но даже они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижёров украинской киберклоунады", — добавили хакеры.
Ранее сообщалось, что группировка RaHDit слила в Сеть данные тысячи украинских активистов, которые "льют помои" в российских соцсетях.
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