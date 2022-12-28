"Злые русские хакеры" опубликовали данные "элиты" украинских "кибервойск"

Хакерская группа RaHDit, известная как "Злые русские хакеры", опубликовала данные более 70 солдат и офицеров украинских "кибервойск". Информация о них размещена на сайте "Немезида".

"Переходим ко второму этапу. Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404", — говорится в телеграм-канале группы.

Хакеры отмечают, что опубликовали данные профессиональных взломщиков украинского Министерства обороны, Нацгвардии и иных структур. По словам RaDHit, такие люди являются "штучным товаром", которые указывают, куда "ломиться" и в какое время нужно нажимать на различные кнопки.

"Но даже они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижёров украинской киберклоунады", — добавили хакеры.