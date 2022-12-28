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Регион
Опубликовано 28 декабря 2022, 08:24
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В Госдуме задумались о денежной выплате семьям с детьми перед Новым годом

Депутат Нилов назвал хорошим подарком денежную выплату семьям с детьми перед Новым годом

Выплата семьям с детьми в канун Нового года была бы хорошим подарком гражданам от государства. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов в беседе с РИА "Новости".

"Хорошим подарком для семей, имеющих детей, была бы даже небольшая сумма, которую государство выделяло бы для покупки подарков детям", — уверен депутат.

Он также отметил, что существуют семьи с детьми, которые не нуждаются в подобных выплатах. Однако они, как заметил парламентарий, также не будут отказываться от таких денег. По словам Нилова, если бы данную меру приняли на государственном уровне, то "было бы только хорошо". К тому же эти средства пошли бы в экономику.

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Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков сообщил, что прежние сроки перечисления пенсий и других выплат сохранятся. Также с 9 января будут открыты клиентские службы для посетителей, добавил он.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Евгения Колесникова
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