В Госдуме задумались о денежной выплате семьям с детьми перед Новым годом
Депутат Нилов назвал хорошим подарком денежную выплату семьям с детьми перед Новым годом
Выплата семьям с детьми в канун Нового года была бы хорошим подарком гражданам от государства. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов в беседе с РИА "Новости".
"Хорошим подарком для семей, имеющих детей, была бы даже небольшая сумма, которую государство выделяло бы для покупки подарков детям", — уверен депутат.
Он также отметил, что существуют семьи с детьми, которые не нуждаются в подобных выплатах. Однако они, как заметил парламентарий, также не будут отказываться от таких денег. По словам Нилова, если бы данную меру приняли на государственном уровне, то "было бы только хорошо". К тому же эти средства пошли бы в экономику.
Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков сообщил, что прежние сроки перечисления пенсий и других выплат сохранятся. Также с 9 января будут открыты клиентские службы для посетителей, добавил он.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв