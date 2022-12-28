В Госдуме задумались о денежной выплате семьям с детьми перед Новым годом

Выплата семьям с детьми в канун Нового года была бы хорошим подарком гражданам от государства. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов в беседе с РИА "Новости".

Он также отметил, что существуют семьи с детьми, которые не нуждаются в подобных выплатах. Однако они, как заметил парламентарий, также не будут отказываться от таких денег. По словам Нилова, если бы данную меру приняли на государственном уровне, то "было бы только хорошо". К тому же эти средства пошли бы в экономику.