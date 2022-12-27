Помощник президента РФ Орешкин назвал сильный рубль правильной историей для страны

Сильный рубль — это "правильная история" для всей России. Так считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Он заявил, что в долгосрочной перспективе сильная российская валюта должна сыграть положительную роль для жителей.

Кроме того, Орешкин считает, что нынешнее резкое движение на рынке не носит объективного характера. По его словам, на данный момент нет серьёзных предпосылок для ослабления рубля.

"С высокой вероятностью мы опять вернёмся в какие-то диапазоны, которые нам были более привычны в последнее время. Но долгосрочно — что, мне кажется, очень важно сказать, — что для российских граждан, для нашей страны в целом сильный рубль — это правильная история", — заявил помощник президента в беседе с РБК.

Он добавил, что для устойчивости рубля необходим рост производительности труда и уровня технологического развития.