Молдавский депутат назвал Путина самым популярным политиком в республике
Молдавский депутат Нантой возмутился популярностью Путина в республике
Депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой возмутился популярностью российского лидера Владимира Путина в республике. В беседе с изданием Agora он выразил недовольство тем, что граждане страны не так сильно переживают по поводу Приднестровского конфликта. По его словам, это доказывают соцопросы.
"Наше общество совершенно безразлично к нахождению войск РФ в Приднестровье, наше общество совершенно не волнует так называемый Приднестровский конфликт, который стоит на самом последнем месте в списке забот, и с момента прихода Путина к власти он был и остаётся самым популярным политиком в Молдавии", — отметил Нантой.
Парламентарий не рад тому, что большинство молдаван не согласны с опасениями власти о якобы возможном вторжении российских военных в страну.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти республики могут воспользоваться помощью Конституционного суда и в любой момент ввести войска НАТО в страну, несмотря на нейтралитет. Он напомнил, что Конституционный суд Молдавии несколько лет назад принял постановление, согласно которому статус нейтралитета "вообще не играет никакой роли". В МИД РФ заявили, что планы накачать Молдавию натовским оружием грозят катастрофой.