Молдавский депутат назвал Путина самым популярным политиком в республике

Депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой возмутился популярностью российского лидера Владимира Путина в республике. В беседе с изданием Agora он выразил недовольство тем, что граждане страны не так сильно переживают по поводу Приднестровского конфликта. По его словам, это доказывают соцопросы.

"Наше общество совершенно безразлично к нахождению войск РФ в Приднестровье, наше общество совершенно не волнует так называемый Приднестровский конфликт, который стоит на самом последнем месте в списке забот, и с момента прихода Путина к власти он был и остаётся самым популярным политиком в Молдавии", — отметил Нантой.