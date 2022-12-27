В России могут повысить разрешённую стоимость подарка учителю, но с условием

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается проиндексировать до 10 тысяч рублей стоимость подарка учителю, медику или госслужащему. Есть оговорка: это касается тех презентов, которые относятся к народно-художественному промыслу. С соответствующей инициативой выступили депутат Николай Брыкин и сенатор Павел Тараканов. Документ опубликован в думской электронной базе.

"Проектом федерального закона предлагается проиндексировать предельное значение стоимости обычного подарка чуть выше уровня накопленной инфляции до 10 тысяч рублей, но только для категории подарков, отнесённых к изделиям народных художественных промыслов признанного художественного достоинства", — сказано в пояснении к законопроекту.

Таким образом законодатели хотят поддержать отрасль народных художественных промыслов в условиях санкций. Сейчас, согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, запрещено дарение работникам образовательных, медицинских и социальных организаций, а также чиновникам подарков до трёх тысяч рублей.