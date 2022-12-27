В России могут повысить разрешённую стоимость подарка учителю, но с условием
В Госдуме хотят разрешить дарить учителям изделия народного творчества за 10 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается проиндексировать до 10 тысяч рублей стоимость подарка учителю, медику или госслужащему. Есть оговорка: это касается тех презентов, которые относятся к народно-художественному промыслу. С соответствующей инициативой выступили депутат Николай Брыкин и сенатор Павел Тараканов. Документ опубликован в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается проиндексировать предельное значение стоимости обычного подарка чуть выше уровня накопленной инфляции до 10 тысяч рублей, но только для категории подарков, отнесённых к изделиям народных художественных промыслов признанного художественного достоинства", — сказано в пояснении к законопроекту.
Таким образом законодатели хотят поддержать отрасль народных художественных промыслов в условиях санкций. Сейчас, согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, запрещено дарение работникам образовательных, медицинских и социальных организаций, а также чиновникам подарков до трёх тысяч рублей.
Ранее Лайф писал о том, что Госдума приняла закон, обязывающий чиновников уведомлять о склонении к коррупции. Госслужащие, уведомившие о попытке дачи взятки, будут находиться под защитой государства в соответствии с законодательством РФ.
Wikipedia / Anna Zarecneva