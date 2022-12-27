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27 декабря, 16:40

Росавиация не получила от Сирии ответа на запрос о безопасности рейсов

Росавиация: Сирия пока не подтвердила выполнение рекомендаций ICAO о безопасности полётов над страной

Росавиация направила профильным властям Сирии запрос о гарантиях безопасности полётов, но ответа пока не последовало. Об этом ведомство сообщило журналистам во вторник. Там отметили, что на территории Сирийской Арабской Республики продолжает сохраняться напряжённая обстановка из-за имеющего место вооружённого конфликта, потому полёты российских гражданских самолётов над этой страной требуют комплексной оценки.

"До настоящего времени ответа от сирийской стороны о выполнении рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO) в части обеспечения мер безопасности не поступало", — отметили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что российские самолёты смогут летать в Египет через воздушное пространство Сирии. САР заявила, что готова обеспечить безопасный пролёт лайнеров над своей территорией и даже уже запросила от российской стороны график полётов. Но в Москве из-за соображений безопасности соглашаться не спешат, идут консультации.

iFly уведомила Tez Tour об отмене программы международных рейсов из России в Египет

iFly уведомила Tez Tour об отмене программы международных рейсов из России в Египет

Напомним, что проблема с доставкой российских туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх снова возникла после того, как рейсы авиакомпании iFly из Внуково в Египет отменили из-за ограничения полётов в воздушном пространстве Иордании.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина

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