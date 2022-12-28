ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 декабря, 06:21

Ким Чен Ын призвал чиновников работать как "мальчики на побегушках" у народа

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе доклада во время VI пленума ЦК ТПК потребовал от чиновников в стране прислушиваться к народу и быть до конца преданными ему. Об этом сообщает газета "Нодон синмун".

"Чиновники должны быть безгранично верны требованиям народа, прислушиваться к его мнению, жить и работать как мальчики на побегушках, преданные народу", — заявил Ким Чен Ын.

При этом, к чему именно была привязана данная реплика северокорейского лидера, неизвестно. Кроме того, в ходе доклада лидер КНДР обратил внимание на "провокационную обстановку" на Корейском полуострове и призвал работать для развития оборонного потенциала страны.

Ким Чен Ын назвал стратегическую цель Северной Кореи

Ким Чен Ын назвал стратегическую цель Северной Кореи

Ранее Лайф рассказывал, что Ким Чен Ын впервые пропустил годовщину смерти отца, прислав вместо этого корзину цветов.

Обложка ©

KCNA / EPA

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров