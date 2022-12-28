Ким Чен Ын призвал чиновников работать как "мальчики на побегушках" у народа

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе доклада во время VI пленума ЦК ТПК потребовал от чиновников в стране прислушиваться к народу и быть до конца преданными ему. Об этом сообщает газета "Нодон синмун".

"Чиновники должны быть безгранично верны требованиям народа, прислушиваться к его мнению, жить и работать как мальчики на побегушках, преданные народу", — заявил Ким Чен Ын.

При этом, к чему именно была привязана данная реплика северокорейского лидера, неизвестно. Кроме того, в ходе доклада лидер КНДР обратил внимание на "провокационную обстановку" на Корейском полуострове и призвал работать для развития оборонного потенциала страны.