Выступление украинской пианистки в Венеции отменили из-за концерта в Мариуполе

Руководство итальянской ассоциации Musikamera приняло решение перенести на неопределённый срок концерт украинской пианистки Валентины Лисицы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, Musikamera опубликовала в середине ноября программу нового сезона, согласно которой в апреле должны были состояться два концерта Лисицы на сцене театра La Fenice. Однако в "Твиттере" пользователи стали распространять посты о том, что пианистка посещала в мае Мариуполь. Там она выступила по случаю Дня Победы.

В результате руководство La Fenice в комментариях в ответ на обращения сообщило об отмене выступления Лисицы. Затем упоминание о её концерте исчезло из календаря мероприятий театра, хотя на оба мероприятия билеты по 25 евро всё ещё доступны на одном из сайтов. При этом президент Musikamera Соня Гуэтта-Финци подтвердила российскому агентству перенос концертов пианистки 4 и 5 апреля.

"К сожалению, мы стали свидетелями, что в случае с пианисткой Валентиной Лисицей внимание и соответствующие комментарии, которые поступили нам относительно присутствия исполнительницы в программе нашего сезона, носили, к нашему изумлению, исключительно политический, а не художественный характер", — указывалось в сообщении.

Сама Лисица призналась, что разочарована сложившейся ситуацией. По словам пианистки, изначально ассоциация пригласила её выступить с произведениями Рахманинова только из-за украинского происхождения артистки. В дальнейшем же ей сказали, что тем самым хотели поддержать Украину, но о концерте в Мариуполе не знали.