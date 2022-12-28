Россиянам могут разрешить переносить телефонные номера между регионами

Научно-исследовательский институт радио (НИИР) подал в Минэкономразвития заявку на организацию возможности переноса номера мобильного телефона из одного региона в другой и создание пилотной зоны с заинтересованными в этом операторами связи. Об этом пишет РБК.

Речь идёт о принципе перехода от одного мобильного оператора к другому, который действует в России с 2013 года, однако лишь в пределах одного региона. Всего за это время услугой воспользовалось более 24 миллионов абонентов.

"Сейчас абонент может переходить от одного оператора к другому без смены номера внутри одного региона, но, например, при смене места жительства с одного региона на другой ему номер придётся менять. То есть так называемое мобильное рабство сохраняется на региональном уровне. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята", — заявил гендиректор НИИР Олег Иванов.

Известно, что в большинстве стран данная функция действует без территориальной привязки, однако в России же существует несколько уровней построения подобных сетей. Тем не менее проведённые ранее испытания показали возможность реализации данной инициативы. При этом для осуществления подобного перехода части операторов будет необходима модернизация имеющегося оборудования и программного обеспечения.