Минобрнауки рекомендует вузам включить курс по военной подготовке в программы с 1 сентября

Министерство образования и науки рекомендовало российским вузам включить в программы модуль по основам военной подготовки с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что учреждения сами разрабатывают программы, формируют учебный план и распределяют дисциплины по курсам.

"Решение <...> вуз принимает самостоятельно, так как модуль представляет собой методический материал, который может быть использован в том числе для включения в программы военной подготовки военных учебных центров. При этом модуль не ограничен возможностью его включения исключительно в программы военной подготовки", — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Курс, как отметили в пресс-службе, может преподаваться в рамках дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Также в ведомстве добавили, что нет ограничений для изучения курса женщинами.