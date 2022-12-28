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28 декабря, 18:39

На Ставрополье экс-полицейского приговорили к 15 годам колонии за организацию интим-услуг

В Ставропольском крае экс-заместителя руководителя уголовного розыска МВД по региону полковника полиции Сергея Рубежного суд приговорил к 15 годам колонии за вымогательство, шантаж и организацию занятий проституцией. Об этом заявило местное управление ФСБ.

"Решением Ставропольского краевого суда Рубежной признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорён к наказанию в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере двух миллионов рублей", — отметили в ведомстве.

Будучи сотрудником правоохранительных органов, Рубежной организовал и возглавил преступное сообщество, которое, в частности, занималось вымогательством и шантажом. Кроме того, это объединение незаконно удерживало людей и организовывало занятия проституцией. В июне 2018 года экс-полицейского, а также 21 участника сообщества задержали. Последние приговорены к наказанию от трёх до одиннадцати лет лишения свободы.

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Ранее Лайф писал, что суд изъял у бывшего инспектора ДПС имущество более чем на 179 миллионов рублей. Оно было приобретено полицейским незаконно и в результате обращено в доход государства.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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