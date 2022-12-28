ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 декабря, 00:36
3800

Меркель задали вопрос о возможности её участия в переговорах по Украине

Меркель заявила, что вопрос о её участии в переговорах по Украине не стоит

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) заявила, что сейчас не стоит вопрос о её участии в урегулировании украинского кризиса. Об этом она сказала в интервью еженедельнику Sette.

"Такой вопрос не стоит", — сказала Меркель.

Как закончится конфликт на Украине, она тоже не знает. При этом Меркель отметила, что вооружённые конфликты "заканчиваются за столом переговоров". Она также указала на разницу между "открытыми и дружественными" договорённостями и "навязанным миром", которого, по её словам, она и "другие" не хотят. После этого экс-канцлер сказала, что не хочет больше ничего добавить.

Комментируя политику, которую она проводила в отношении России и Украины, собеседница издания заявила, что в то время принимала решения, следуя логике, которая до сих пор ей кажется разумной.

"То, что не получилось, не означает, что было неправильно попытаться", — сказала Меркель.

Лавров назвал главным итогом года "прояснение" по мировым лидерам

Лавров назвал главным итогом года "прояснение" по мировым лидерам

Как писал ранее Лайф, экс-посол ЛНР Мирошник ранее заявил, что никто не может заикаться об "агрессии" России после каминг-аута Меркель о том, что Минские соглашения нужны были ради затягивания времени и подготовки Украины к военным действиям.

Обложка ©

kremlin.ru

Арина Родионова

Комментарий

1
avatar
avatar
TROYвчера в 11:38

только очень глупый человек будет с ними о чем то договариваться... попусту тратить время...

Новости партнеров