Меркель задали вопрос о возможности её участия в переговорах по Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) заявила, что сейчас не стоит вопрос о её участии в урегулировании украинского кризиса. Об этом она сказала в интервью еженедельнику Sette.

"Такой вопрос не стоит", — сказала Меркель.

Как закончится конфликт на Украине, она тоже не знает. При этом Меркель отметила, что вооружённые конфликты "заканчиваются за столом переговоров". Она также указала на разницу между "открытыми и дружественными" договорённостями и "навязанным миром", которого, по её словам, она и "другие" не хотят. После этого экс-канцлер сказала, что не хочет больше ничего добавить.

Комментируя политику, которую она проводила в отношении России и Украины, собеседница издания заявила, что в то время принимала решения, следуя логике, которая до сих пор ей кажется разумной.

"То, что не получилось, не означает, что было неправильно попытаться", — сказала Меркель.