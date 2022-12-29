На Камчатке прокомментировали опасения, что будет дефицит икры

В этом году россиян не коснётся дефицит икры, Камчатка обеспечивает страну этим продуктом в полном объёме. А рост цен на икру не превышает инфляцию. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Мы обеспечим в полном объёме потребности страны. Что касается роста цен — мы видим, что в целом у нас инфляция, к сожалению, в 2022 году есть, но, по последним сводкам, цены на икру, в общем, не сильно отличаются от инфляции", — рассказал РИА "Новости" глава региона.

Он привёл свежие данные, по которым увеличение цен на икру составляет 14%, и уточнил, что объёмы производства выполняются на сто процентов, в том числе икры минтаевой, лососевой.