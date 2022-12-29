За заливную рыбу не в ответе: Россияне стали халтурить с подготовкой новогоднего стола

В России принято встречать новогодний праздник в кругу самых близких людей за богато накрытым столом. Однако в последнее время, как выяснилось, россияне стали "халтурить" — не готовить блюда сами, а заказывать их. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Ozon fresh. Лайф ознакомился с выводами авторов исследования.

Так, опрос показал, что самостоятельно готовить блюда для застолья будет чуть менее половины (47%) респондентов. Каждый пятый закажет к столу всё готовое, а каждый шестой (18%) соберёт угощение из продуктов, не требующих готовки. Остальные полакомятся в гостях (8%) или в ресторане (7%).

Как рассказали аналитики сервиса, было опрошено более 1,5 тысячи человек по всей стране, из них более четверти воспользуются онлайн-доставкой продуктов. В течение третьей недели декабря россияне уже начали заказывать ингредиенты для новогодних застолий. Так, продажи майонеза в рамках сервиса выросли на 68% по сравнению с результатами предыдущей недели. Мясных деликатесов стали покупать на 65% больше, овощных консервов — на 78%. Кроме того, стали популярней шоколад (рост на 45% неделя к неделе), сыр (+29%) и фермерская продукция (+26%). А ещё чаще другого с 19 по 25 декабря покупали фруктовое желе, разные виды сыра, яйца, газировку и квас. В топе перед праздником оказались салат "Мимоза" с горбушей, шашлык из курицы и плов.

Чаще всего онлайн-доставку продуктов и готовых блюд выбирают жители Волгограда (42%), Екатеринбурга (37%), Новосибирска и Уфы (по 34%), Казани (33%), Краснодара, Челябинска и Самары (по 32%), Санкт-Петербурга (30%) и Перми (29%). Причём доля любителей доставки с окончанием пандемии ничуть не уменьшилась, обнаружили аналитики.