Мать смогла спасти лишь одного из четверых детей при пожаре под Иркутском
Под Иркутском три ребёнка погибли при пожаре в частном жилом доме
В Иркутской области в посёлке Маркова три ребёнка погибли при пожаре в частном жилом деревянном доме. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Последствия пожара в посёлке Маркова под Иркутском. Видео © ГУ МЧС по Иркутской области
"На момент прибытия пожарных подразделений деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнём. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребёнком. По её словам, в горящем доме остались трое детей", — говорится в сообщении ведомства.
Когда пожарные смогли пройти внутрь здания, они детей нашли уже погибшими. Открытое горение было ликвидировано в 08:27. Пожар потушили в течение часа. На месте ЧП работали пять расчётов. Теперь эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС выясняют причину и обстоятельства трагедии.
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ГУ МЧС по Иркутской области