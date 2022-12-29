Мать смогла спасти лишь одного из четверых детей при пожаре под Иркутском

В Иркутской области в посёлке Маркова три ребёнка погибли при пожаре в частном жилом деревянном доме. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Последствия пожара в посёлке Маркова под Иркутском. Видео © ГУ МЧС по Иркутской области

"На момент прибытия пожарных подразделений деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнём. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребёнком. По её словам, в горящем доме остались трое детей", — говорится в сообщении ведомства.

Когда пожарные смогли пройти внутрь здания, они детей нашли уже погибшими. Открытое горение было ликвидировано в 08:27. Пожар потушили в течение часа. На месте ЧП работали пять расчётов. Теперь эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС выясняют причину и обстоятельства трагедии.