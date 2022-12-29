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29 декабря, 01:23

Утверждена единая программа дошкольного образования

Минпросвещения утвердило единую федеральную программу дошкольного образования

Российское Минпросвещения опубликовало на официальном интернет-портале правовой организации приказ об утверждении единой федеральной программы дошкольного образования.

"Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования", — обозначено в приказе.

В документе сказано, что федеральная программа для детей дошкольного возраста позволит сконструировать единое федеральное образовательное пространство. Она даёт чёткие представления о едином для России объёме и содержании дошкольного образования.

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Freepik / master1305

Анатолий Симоненко

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