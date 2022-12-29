Утверждена единая программа дошкольного образования

В документе сказано, что федеральная программа для детей дошкольного возраста позволит сконструировать единое федеральное образовательное пространство. Она даёт чёткие представления о едином для России объёме и содержании дошкольного образования.

В школьную программу добавили начальную военную подготовку и блок о СВО

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в новых школьных учебниках истории, наработки по которым представят в начале 2023 года, будут темы о специальной военной операции, о появлении новых регионов.