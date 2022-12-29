Утверждена единая программа дошкольного образования
Минпросвещения утвердило единую федеральную программу дошкольного образования
Российское Минпросвещения опубликовало на официальном интернет-портале правовой организации приказ об утверждении единой федеральной программы дошкольного образования.
"Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования", — обозначено в приказе.
В документе сказано, что федеральная программа для детей дошкольного возраста позволит сконструировать единое федеральное образовательное пространство. Она даёт чёткие представления о едином для России объёме и содержании дошкольного образования.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в новых школьных учебниках истории, наработки по которым представят в начале 2023 года, будут темы о специальной военной операции, о появлении новых регионов.
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