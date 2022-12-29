Ветеринар рассказала о страшных последствиях кормления животных с новогоднего стола

Кошек и собак нельзя кормить с новогоднего стола любимыми блюдами хозяев, даже если очень хочется. Об этом предупредила ветеринарный врач, ветеринарный диетолог Любовь Корочёва.

Так, она отметила, что салаты чаще всего подаются с заправкой вроде майонеза, растительного масла, специй и чеснока. Последний, по словам специалиста, животным можно только в отварном виде в небольшом количестве, а в сыром он однозначно запрещён. То же касается кислых овощей и фруктов. Например, кусочек помидора или ананаса повысит кислотность и может обострить гастрит. Эксперт подчеркнула, что порядка 90% кошек и собак страдают проблемами с желудочно-кишечным трактом. Также она предупредила, что мясо с косточкой может довести животное до операции.

"Косточки очень часто являются причиной закупорки пищевода или кишечника. Такие операции — первые в топе, с чем обращаются к ветеринарным врачам после новогодней суеты. Только в сыром виде вся костная составляющая будет перевариваться у собак и кошек. К тому же у нас любят запекать куриные крылышки, бёдрышки, а там полые трубчатые кости. При их разгрызании образуются острые углы, они чаще всего застревают и рвут желудок, кишечник", — пояснила в интервью радио Sputnik Корочёва.

Она также посоветовала осторожнее относиться к гарнирам, которые хоть и не так опасны, но тоже нежелательны. Например, картофельное пюре содержит много жира, ведь в него добавляют молоко или сливочное масло, а это вредно для животных. Запечённый картофель также таит в себе опасность — в виде масла и специй. Кроме того, эксперт посоветовала не давать питомцам те праздничные блюда, которые пролежали в холодильнике несколько дней, так как животные могут отравиться.