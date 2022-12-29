Американский журналист заявил о связи пожаров в России с западными шпионами

Американское Центральное разведывательное управление задействует шпионов европейских членов НАТО, чтобы пытаться устраивать саботаж в России. Об этом на своём сайте сообщил американский журналист Джек Мерфи.

"По словам трёх бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников, кампания, которая планировалась годами, стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий", — пишет Мерфи.

По его словам, американские разведчики напрямую не принимают участие в саботаже. Вместо этого они управляют и контролируют проведение операций. При этом, по словам журналиста, разведывательные ячейки в ЕС как стороны, берущие на себя все риски, имеют право голоса в том, в какое время и каким образом будет проводиться саботаж.

Журналист полагает, что чем дольше будет длиться украинский конфликт, тем более "дерзкой" рискует стать диверсионная кампания западных стран. По словам же представителя ЦРУ Тэмми Торпа, Штаты не имеют отношения к взрывам и пожарам в России.