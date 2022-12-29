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29 декабря, 00:02

Лавров объяснил, почему считает результаты работы ОБСЕ равными нулю

Лавров заявил, что ОБСЕ стала ареной пропагандистских баталий

Страны Запада превратили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в арену пропагандистских баталий. А во время председательства Польши результативность этой организации вовсе свелась к нулю. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратил её в арену пропагандистских баталий. В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с её откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю", — приводит РИА "Новости" слова Лаврова.

Он признался, что для Москвы такое развитие событий не стало неожиданностью. Лавров напомнил, что изначально ОБСЕ создавали для равноправного диалога и сотрудничества в Европе. Но вот уже несколько лет она в глубоком кризисе.

"Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются не лучшим образом", — сказал глава МИД РФ.

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Как сообщал Лайф, ранее в Кремле также заявили, что ОБСЕ теряет эффективность и возможность де-факто заниматься теми вопросами, которыми должна.

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Пресс-служба МИД РФ

Андрей Григорьев

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