WSJ: Вывоз российской нефти морским путём в декабре снизился на 22%

В декабре российской нефти морским путём отправили на 22% меньше по сравнению со средними показателями 2022 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

"Россия в декабре ежедневно экспортировала около 2,5 млн баррелей нефти", — пишет издание.

По подсчётам аналитиков, эти показатели на 22% ниже среднемесячных за 2022 год. Газета связывает снижение экспорта с введением западными странами потолка цен. В статье также приводится мнение эксперта Kpler Мэтта Смита. Он предполагает, что падение экспорта российского чёрного золота произошло также "из-за суровых погодных условий" и падения спроса в Китае "на фоне недостаточно решительной отмены пандемийных ограничений".