ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 декабря, 23:28

Ким Чен Ын выступил с "историческим докладом"

"Голос Кореи": Ким Чен Ын завершил "исторический доклад" в третий день пленума ЦК ТПК

Глава КНДР Ким Чен Ын завершил "исторический доклад" на третий день VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи, в рамках которого обозначил новые цели укрепления обороны страны.

По данным "Голоса Кореи", лидер страны призвал добиться "укрепления боевой способности парторганизаций" и сообщил, что ждёт от руководящих сотрудников активной работы над кардинальными изменениями в сторону "решительного сдвига в исполнении служебных обязанностей", дабы оправдать народные ожидания.

"Организованы отраслевые подкомиссии, которые будут обсуждать и совещаться по проекту постановления, составленному в целях выполнения программных задач, намеченных в историческом докладе Ким Чен Ына", — сказано в сообщении.

Предполагается, что задачи, которые поставил Ким Чен Ын, имеют отношение к экономике и социальной отрасли, а также военной сфере, включая ракетно-ядерные программы. Полное содержание "исторического доклада" не раскрывается.

Сестра Ким Чен Ына заявила, что скоро все убедятся в надёжности ракет КНДР

Сестра Ким Чен Ына заявила, что скоро все убедятся в надёжности ракет КНДР

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе доклада во время VI пленума ЦК ТПК потребовал от чиновников в стране прислушиваться к народу и быть до конца преданными ему, работать как "мальчики на побегушках".

Обложка ©

Kremlin.ru

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров