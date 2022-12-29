Ким Чен Ын выступил с "историческим докладом"
"Голос Кореи": Ким Чен Ын завершил "исторический доклад" в третий день пленума ЦК ТПК
Глава КНДР Ким Чен Ын завершил "исторический доклад" на третий день VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи, в рамках которого обозначил новые цели укрепления обороны страны.
По данным "Голоса Кореи", лидер страны призвал добиться "укрепления боевой способности парторганизаций" и сообщил, что ждёт от руководящих сотрудников активной работы над кардинальными изменениями в сторону "решительного сдвига в исполнении служебных обязанностей", дабы оправдать народные ожидания.
"Организованы отраслевые подкомиссии, которые будут обсуждать и совещаться по проекту постановления, составленному в целях выполнения программных задач, намеченных в историческом докладе Ким Чен Ына", — сказано в сообщении.
Предполагается, что задачи, которые поставил Ким Чен Ын, имеют отношение к экономике и социальной отрасли, а также военной сфере, включая ракетно-ядерные программы. Полное содержание "исторического доклада" не раскрывается.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе доклада во время VI пленума ЦК ТПК потребовал от чиновников в стране прислушиваться к народу и быть до конца преданными ему, работать как "мальчики на побегушках".