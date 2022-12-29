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Опубликовано 29 декабря 2022, 02:24

В Госдуме рассказали, когда Киев пойдёт на переговоры

Глава фракции ЕР Васильев: Переговоры с Украиной — это переговоры с США

Если переговоры с властями Украины и будут возобновлены, то не из-за готовности Киева их вести, а из-за смены позиции США. Такое мнение высказал глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.

"Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал", — приводит РИА "Новости" его слова.

Васильев отсюда и сделал вывод, что если Киев и пойдёт на переговоры, то "они будут возобновлены не желанием руководства Украины".

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Как рассказывал Лайф, ранее в МИД РФ заявили, что серьёзно говорить о гарантиях безопасности для Украины нельзя, пока там остаются инструкторы НАТО и наёмники, а также пока Киев не признает реалии "на земле".

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Пресс-служба Госдумы РФ

Андрей Григорьев
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