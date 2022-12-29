В Госдуме рассказали, когда Киев пойдёт на переговоры

Если переговоры с властями Украины и будут возобновлены, то не из-за готовности Киева их вести, а из-за смены позиции США. Такое мнение высказал глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.

"Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал", — приводит РИА "Новости" его слова.

Васильев отсюда и сделал вывод, что если Киев и пойдёт на переговоры, то "они будут возобновлены не желанием руководства Украины".