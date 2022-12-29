На фоне кризиса во Франции стали иначе воровать в магазинах

Во Франции магазины стали чаще заявлять о кражах, передаёт местный телеканал TF1. Так, с января по август этого года количество подобных жалоб от торговых точек возросло на 17%. По словам директора одного из магазинов сети E.Leclerc, заметно снизился и уровень "профессионализма" воров.

"Сейчас это скорее пожилые люди, пенсионеры, которые крадут кусок масла, сыра или ветчину, в основном базовые продукты", — рассказал директор магазина.

По данным телеканала, во Франции востребованными в магазинах стали специальные метки на продуктах, чтобы их не так просто было вынести без оплаты. Такие можно чаще встретить на прилавках с алкоголем, а также с консервами. Также корреспонденты TF1 показали работу систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом, способную автоматически уведомлять администратора при фиксировании попыток кражи.

По последним данным Национального института статистики и экономических исследований, в ноябре потребительские цены в годовом выражении выросли на 6,2%, а цены на продукты — на 12,2%. Вместе с тем цены на энергию увеличились на 18,4%, на промышленные товары — на 4,4%, на услуги — на 3%.