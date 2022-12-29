Ещё одну страну заподозрили в подкупе депутатов Европарламента

Королевство Марокко, возможно, причастно и даже играет одну из главных ролей в деле о коррупции в Европарламенте. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на документы расследования.

"Конфиденциальные документы усиливают подозрение, что Марокко могло оказывать легальное и нелегальное влияние на Брюссель даже более интенсивно и дольше, чем Катар", — пишет издание.

В статье говорится, что подозреваемые экс-евродепутат Антонио Панцери, бывший заместитель главы Европарламента Ева Кайли и её соратник Франческо Джорджи работали якобы на лоббистов Марокко. Это, судя по публикации, происходило ещё до получения денег от лиц, представляющих Катар.

Как сообщает редакция, марокканская разведка DGED уже в 2019 вербовала некоторых депутатов ЕП. Рекрутировали их для того, чтобы они влияли на Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D). Издание иронично подмечает также, что, скорее всего, так называемый "Катаргейт" в скором времени станет "Мароккогейтом".

Напомним, в Бельгии задержали снятую с должности замглавы Европарламента Еву Кайли и ещё трёх человек по делу о коррупции, связанному с мировым футбольным мундиалем. В их домах прошли обыски, в частности, у Кайли были обнаружены пакеты с деньгами. Фигурантов этого расследования подозревают "в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента". Вся эта деятельность, по данным бельгийской прокуратуры, осуществлялась с целью улучшения имиджа Катара в преддверии ЧМ-2022, в ней также замешан ряд неправительственных организаций, занимающихся "защитой прав человека".