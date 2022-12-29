"Стыд и позор": В Одессе ночью начали демонтировать памятник Екатерине II

В Одессе после полуночи подогнали строительную технику и начали снос памятника российской императрице Екатерине II, которая считается основательницей города. Видео демонтажа опубликовали местные СМИ.

Ночной демонтаж группы памятников Екатерине II и другим основателям Одессы. Видео © Telegram / Политика страны

Памятник российской императрице входит в группу монументов. В 1900 году его установили одесситы в качестве благодарности Екатерине и её сподвижникам, усилиями которых были основаны порт и город. В ансамбль также входят скульптуры де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потёмкина и Платона Зубова. Местные жители в соцсетях сравнивают снос с "налётом вандалов".

"Памятник снимают в комендантский час, когда все, кому приказали — сидят дома. Под покровом ночи, как воры, удаляют историю города-Героя... Стыд и позор", — пишут местные жители в Telegram-канале "Типичный одессит".

Кроме того, как сообщает Telegram-канал, в посёлке Котовского начался снос памятника великому русскому полководцу Александру Суворову.