В РАН заявили, что США выстроили европейских союзников "в линеечку"

В условиях конфликта вокруг Украины больше всего потеряли европейцы. Так, они лишились дешёвых энергоресурсов из России, российского рынка, теперь в ЕС проблемы с экономикой. Такое мнение высказал директор Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Фёдор Войтоловский.

"В нынешней ситуации европейцы, я считаю, проиграли больше всех. Они потеряли дешёвые российские энергоресурсы, в значительной степени — российский рынок, очень перспективный с точки зрения и торговли, и прямых иностранных инвестиций", — сказал он в интервью "Известиям".

Войтоловский обратил внимание, что в Европе сейчас всё чаще начинают говорить, что именно она только теряет от продолжающего конфликта, а США, напротив, наживаются. Как отметил глава ИМЭМО, американцам в военно-политической сфере удалось очень серьёзно консолидировать европейских союзников. Растут расходы на оборону, но пространство для самостоятельности Европы всё больше сокращается.

"В политическом отношении европейцы во время украинского кризиса — причём это началось ещё в 2014 году — начали выстраиваться в линеечку по тому, как им предписывали американцы", — говорит Войтоловский.

Он добавил, что Франция и Германия поначалу пытались играть самостоятельную роль по ситуации с Украиной, но теперь просто "выполняют все обязательства и будут выполнять".

"Так что на самом деле американцам, к сожалению, удалось многого добиться по части "выстраивания" европейских союзников", — заключил глава института.