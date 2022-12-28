В Германии признали невозможность поставить экономику России на колени

Россия успешно справляется с западными санкциями, констатирует немецкое издание Deutschlandfunk. В его статье говорится, что даже если в РФ возникают трудности с импортом товаров, они длятся недолго. Это стало возможным благодаря нескольким факторам, отмечает автор публикации.

Как отмечает издание, весной Международный валютный фонд предсказывал падение российской экономики на 8–9%. Однако с тех пор этот прогноз всё время корректировался в сторону уменьшения. Теперь он на уровне 3,5%.

По мнению ряда экономистов, отмечает автор статьи, основной спад произойдёт в РФ только в 2023 году, однако даже на этот период прогнозы не такие мрачные, как ожидалось ранее. По нынешним оценкам МВФ, в следующем году экономика РФ сократится на 2,3%. Во Всемирном банке и Deutsche Bank полагают, что ситуация будет хуже, но не критической.

"Все прогнозы сходятся на том, что и в 2023 году санкции не поставят на колени российскую экономику", — пишет Deutschlandfunk со ссылкой на аналитику Deutsche Bank и МВФ.

По мнению издания, причина устойчивости России в нефти и природном газе. Так, как Запад закупает их в небольшом количестве, цены на мировом рынке поднялись настолько, что РФ и с меньшим объёмом экспорта неплохо заработала. При этом многие западные компании остаются в РФ. Некоторые из них продали бизнес российским предпринимателям.

Издание также отмечает, что сложнее в РФ достать запчасти для самолётов, военного снаряжения и сельскохозяйственной техники. По мнению специалистов, в долгосрочной перспективе это отбросит российскую экономику. К тому же страна сильно зависит от экспорта сырья, но его можно поставлять в Азию, Индию и Китай. Правда, некоторые экономисты полагают, что эти страна не смогут закупать столько же объёмов нефти, что и ЕС.

