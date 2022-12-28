Немков рассказал, почему отменён его бой с Ромеро

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков не будет драться 4 февраля с кубинцем Йоэлем Ромеро из-за того, что российский спортсмен не успел восстановиться после травмы. По его словам, он начал тренироваться сам и помогать своему брату Виктору готовиться к бою, намеченному на 10 декабря в Кемерове. Однако на фоне плохого самочувствия Вадим надорвал паховую мышцу.

"Пришлось бросить тренировки, отдыхать. Так — делал подкачку, такие моменты. Сейчас я более-менее восстановился, нога только иногда тревожит. Надо начинать готовиться, мне оставался месяц, а я только пришёл в форму. И мы попросили организацию перенести бой, чтобы подраться чуть позже", — рассказал Вадим Немков в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Он добавил, что не хотел допускать те же ошибки, что и в бою с Кори Андерсоном, который был признан несостоявшимся из-за плохой подготовки российского бойца.