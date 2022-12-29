Небольшие книжные магазины решено не лишать особого статуса

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает ещё на два года, до конца 2024-го, статус социального предприятия для небольших книжных магазинов, которые торгуют детской и учебной литературой. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

До сих пор этот социальный статус для предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся продажей книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы, действовал до 31 декабря этого года.

Продление статуса позволит книжным магазинам и дальше пользоваться льготами и региональной поддержкой. Инициатор закона — депутат от КПРФ Сергей Шаргунов.