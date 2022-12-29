В УЕФА усомнились, что уход РФС в Азию изменит отношение ФИФА

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин согласен отпустить Российский футбольный союз в Азиатскую конфедерацию футбола, пишет газета "Спорт-Экспресс" в преддверии голосования исполкома РФС о переходе из УЕФА в АФК, которое состоится до 31 декабря 2022 года.

Однако, по данным издания, в этом случае ФИФА не станет снимать с РФС запрет на участие в турнирах под её эгидой. К тому же при действующем руководстве УЕФА Российскому футбольному союзу будет непросто вернуться в организацию.