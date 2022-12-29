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29 декабря, 00:11

Скандально известная "миссис Крым" заявила, что "вынесла нужные уроки"

"Миссис Крым" Валеева отложила получение российского гражданства на 2023 год

<p>"Миссис Крым" Ольга Валеева. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-208957940_1020?z=photo-208957940_457240385/wall-208957940_1020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">q</a><a href="https://vk.com/wall-208957940_1020?z=photo-208957940_457240385/42d658d22560669480" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ueenofcrimea</a></p>

"Миссис Крым" Ольга Валеева. Фото © VK / queenofcrimea

Победительница конкурса "Миссис королева красоты — Крым" Ольга Валеева, получившая в ноябре отказ в получении российского гражданства после инцидента с националистической песней, решила отложить эту затею до следующего года.

"Я приняла эту мысль и смирилась с ней. Пока живу так, и ничего мне не мешает спокойно радоваться и наслаждаться жизнью, поэтому займусь уже этим в 2023 году", — рассказала Валеева изданию "КП-Крым".

Крымская королева красоты добавила, что якобы "многие знающие люди" рекомендовали ей сейчас не волноваться насчёт гражданства. Обоснован такой ответ, по её словам, тем, что в декабре, займись она оформлением документов, только "потратит деньги и нервы". "Миссис Крым" добавила, что на 2023-й у неё много и других грандиозных планов, но раскрывать она их не спешит. Она отметила, что её этому "научила жизнь". Красавица также заявила, что всем произошедшим с ней в уходящем году она довольна. В том числе полученным опытом.

"Главное, что я вынесла нужные уроки", — резюмировала победительница конкурса красоты.

Полиция занялась крымской "Королевой красоты", спевшей на камеру гимн украинских нацбатов

Полиция занялась крымской "Королевой красоты", спевшей на камеру гимн украинских нацбатов

Напомним, что в октябре победительница конкурса "Миссис королева красоты — Крым" на камеру исполнила на видео песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а гимном националистов. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". Та попыталась оправдаться и заверила, что не знала о предыстории композиции. В итоге она была оштрафована на 40 тысяч рублей. 18 ноября МВД по Республике Крым сообщило, что заявление Валеевой о приёме в гражданство РФ было отклонено. Валеева в беседе с Лайфом назвала такое решение несправедливым.

Арина Родионова
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