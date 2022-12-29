Скандально известная "миссис Крым" заявила, что "вынесла нужные уроки"

"Я приняла эту мысль и смирилась с ней. Пока живу так, и ничего мне не мешает спокойно радоваться и наслаждаться жизнью, поэтому займусь уже этим в 2023 году", — рассказала Валеева изданию "КП-Крым" .

Крымская королева красоты добавила, что якобы "многие знающие люди" рекомендовали ей сейчас не волноваться насчёт гражданства. Обоснован такой ответ, по её словам, тем, что в декабре, займись она оформлением документов, только "потратит деньги и нервы". "Миссис Крым" добавила, что на 2023-й у неё много и других грандиозных планов, но раскрывать она их не спешит. Она отметила, что её этому "научила жизнь". Красавица также заявила, что всем произошедшим с ней в уходящем году она довольна. В том числе полученным опытом.