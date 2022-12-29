Скандально известная "миссис Крым" заявила, что "вынесла нужные уроки"
"Миссис Крым" Валеева отложила получение российского гражданства на 2023 год
"Миссис Крым" Ольга Валеева. Фото © VK / queenofcrimea
Победительница конкурса "Миссис королева красоты — Крым" Ольга Валеева, получившая в ноябре отказ в получении российского гражданства после инцидента с националистической песней, решила отложить эту затею до следующего года.
"Я приняла эту мысль и смирилась с ней. Пока живу так, и ничего мне не мешает спокойно радоваться и наслаждаться жизнью, поэтому займусь уже этим в 2023 году", — рассказала Валеева изданию "КП-Крым".
Крымская королева красоты добавила, что якобы "многие знающие люди" рекомендовали ей сейчас не волноваться насчёт гражданства. Обоснован такой ответ, по её словам, тем, что в декабре, займись она оформлением документов, только "потратит деньги и нервы". "Миссис Крым" добавила, что на 2023-й у неё много и других грандиозных планов, но раскрывать она их не спешит. Она отметила, что её этому "научила жизнь". Красавица также заявила, что всем произошедшим с ней в уходящем году она довольна. В том числе полученным опытом.
"Главное, что я вынесла нужные уроки", — резюмировала победительница конкурса красоты.
Напомним, что в октябре победительница конкурса "Миссис королева красоты — Крым" на камеру исполнила на видео песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а гимном националистов. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". Та попыталась оправдаться и заверила, что не знала о предыстории композиции. В итоге она была оштрафована на 40 тысяч рублей. 18 ноября МВД по Республике Крым сообщило, что заявление Валеевой о приёме в гражданство РФ было отклонено. Валеева в беседе с Лайфом назвала такое решение несправедливым.