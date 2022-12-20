10 испуганных питомцев, увидев которых, вы больше никогда не насладитесь фейерверками

"На улице залпы салюта. Собака, конечно, в ужасе. Начали искать её по дому, а она в детской — защищает нашего ребёнка", — ouijahead.

Фото © Reddit / ouijahead

"Моя невеста лежит вместе с нашей собакой из приюта, которая вся зарылась, только бы спрятаться от звуков салюта", — Leek92.

Фото © Reddit / Leek92

"Бедная бабушка боится салютов", — communist_scumbag.

Фото © Reddit / communist_scumbag

"Это его испуганная морда, когда прогремели фейерверки", — radeon7770.

Фото © Reddit / radeon7770

"Мой бедный бигль в ужасе от фейерверков", — WarmTime8571.

Фото © Reddit / WarmTime8571

"Собакен боится салютов, так что пришлось надеть на него наушники", — sexysantaz2021lol.

Фото © Reddit / sexysantaz2021lol

"Она ужасно боится фейерверков, так что мы решили её хорошенько укутать", — imliamaup.

Фото © Reddit / imliamaup

"Наша малышка очень боится фейерверков:( Есть советы, как с этим справиться?" — bluebeess.

Фото © Reddit / bluebeess

"Рита очень тревожится из-за фейерверков", — DatAlienGuy.

Фото © Reddit / DatAlienGuy

"Когда на улице салюты. Наш бульдожик спрятался в ужасе", — gibbsy34.