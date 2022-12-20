10 испуганных питомцев, увидев которых, вы больше никогда не насладитесь фейерверками
Салюты — это, может, и красиво, но только представьте, в каком ужасе за ними наблюдают домашние питомцы. Оглушительные звуки ещё никого не оставляли в восторге. Собрали 10 душераздирающих реакций.
"На улице залпы салюта. Собака, конечно, в ужасе. Начали искать её по дому, а она в детской — защищает нашего ребёнка", — ouijahead.
Фото © Reddit / ouijahead
"Моя невеста лежит вместе с нашей собакой из приюта, которая вся зарылась, только бы спрятаться от звуков салюта", — Leek92.
Фото © Reddit / Leek92
"Бедная бабушка боится салютов", — communist_scumbag.
Фото © Reddit / communist_scumbag
"Это его испуганная морда, когда прогремели фейерверки", — radeon7770.
Фото © Reddit / radeon7770
"Мой бедный бигль в ужасе от фейерверков", — WarmTime8571.
Фото © Reddit / WarmTime8571
"Собакен боится салютов, так что пришлось надеть на него наушники", — sexysantaz2021lol.
Фото © Reddit / sexysantaz2021lol
"Она ужасно боится фейерверков, так что мы решили её хорошенько укутать", — imliamaup.
Фото © Reddit / imliamaup
"Наша малышка очень боится фейерверков:( Есть советы, как с этим справиться?" — bluebeess.
Фото © Reddit / bluebeess
"Рита очень тревожится из-за фейерверков", — DatAlienGuy.
Фото © Reddit / DatAlienGuy
"Когда на улице салюты. Наш бульдожик спрятался в ужасе", — gibbsy34.
Фото © Reddit / gibbsy34
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Reddit / sexysantaz2021lol, WarmTime8571