10 зверят, которые что-то перепутали и теперь ведут себя как совсем другие питомцы
"Ты можешь стать тем, кем захочешь!" Видимо, именно это подумали герои нашей подборки и стали вести себя ну очень странно. Словно они вовсе не кошечки и собачки, а кто-то другой. Посмотрите сами.
"Кот моего брата. Не собака, но любит, когда ему чешут животик", — Something-Kind-
Фото © Reddit / aww
"Нет, она больше не собака. Она морская свинка!" — Reysanor
Фото © Reddit / aww
"Моя кошка думает, что она сурикат", — Brimato
"Так вот что имеют ввиду люди, когда говорят, что их собака сломалась", — wideawaketheysleep
"Моя кошка, видимо, считает себя паучком", — wattameylun
"Моя собака думает, что она кошка", — Sm0w2
"Родился только прошлой ночью, но уже думает, что он пёсель", — camfoss1995
"Кто скажет ему, что он не кошка?" — AWU_Hades
"Один из козликов моей тёти считает себя собачкой. Он вообще не ассоциирует себя с другими козлами и тусит только с собаками", — Nukemm33
"Я просто уверен, мой пёс считает себя человеком..."