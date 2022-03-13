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13 марта, 07:15

10 зверят, которые что-то перепутали и теперь ведут себя как совсем другие питомцы

"Ты можешь стать тем, кем захочешь!" Видимо, именно это подумали герои нашей подборки и стали вести себя ну очень странно. Словно они вовсе не кошечки и собачки, а кто-то другой. Посмотрите сами.

"Кот моего брата. Не собака, но любит, когда ему чешут животик", — Something-Kind-

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Нет, она больше не собака. Она морская свинка!" — Reysanor

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Моя кошка думает, что она сурикат", — Brimato

Фото © Reddit / AnimalsBeingDerps

Фото © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Так вот что имеют ввиду люди, когда говорят, что их собака сломалась", — wideawaketheysleep

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Моя кошка, видимо, считает себя паучком", — wattameylun

Фото © Reddit / AnimalsBeingDerps

Фото © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Моя собака думает, что она кошка", — Sm0w2

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Родился только прошлой ночью, но уже думает, что он пёсель", — camfoss1995

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Кто скажет ему, что он не кошка?" — AWU_Hades

Фото © Reddit / AnimalsBeingDerps

Фото © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Один из козликов моей тёти считает себя собачкой. Он вообще не ассоциирует себя с другими козлами и тусит только с собаками", — Nukemm33

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Я просто уверен, мой пёс считает себя человеком..."

Фото © Reddit / AnimalsBeingDerps

Фото © Reddit / AnimalsBeingDerps

10 фото кошек с собаками, которые доказывают, что имидж — ничто, а дружба — всё

10 фото кошек с собаками, которые доказывают, что имидж — ничто, а дружба — всё

Обложка ©

Reddit / aww, aww

Сергей Трофимов

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