10 зверят, которые что-то перепутали и теперь ведут себя как совсем другие питомцы

"Кот моего брата. Не собака, но любит, когда ему чешут животик", — Something-Kind-

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"Нет, она больше не собака. Она морская свинка!" — Reysanor

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"Моя кошка думает, что она сурикат", — Brimato

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"Так вот что имеют ввиду люди, когда говорят, что их собака сломалась", — wideawaketheysleep

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"Моя кошка, видимо, считает себя паучком", — wattameylun

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"Моя собака думает, что она кошка", — Sm0w2

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"Родился только прошлой ночью, но уже думает, что он пёсель", — camfoss1995

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"Кто скажет ему, что он не кошка?" — AWU_Hades

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"Один из козликов моей тёти считает себя собачкой. Он вообще не ассоциирует себя с другими козлами и тусит только с собаками", — Nukemm33

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"Я просто уверен, мой пёс считает себя человеком..."