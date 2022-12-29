Врач предупредила об опасном последствии недолеченного гриппа

Если грипп перейдёт в пневмонию — в лёгких могут образоваться рубцы, то есть начаться фиброз. Он развивается не быстро. Очаги появляются локально — там, где было воспаление. Как после инфаркта, когда сердечная мышца в местах повреждения разрастается соединительной тканью. Об этом рассказала пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

"В повреждённых частях оно (лёгкое. — Прим. Лайфа) уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания. И чем больше этот фиброз, тем меньше у человека поверхностей, которые могут это всё осуществлять. В редких случаях это может привести к формированию дыхательной недостаточности. Это когда фиброз развивается тотально в двух лёгких и практически на всей поверхности", — рассказала Гамбарян порталу Ura.ru.

Врач пояснила, что после такого человек умирает от дыхательной недостаточности. Она подчеркнула, что фиброз может развиться, если человек болел пневмонией долго и недолечился. По её словам, считать, что, как только закончился воспалительный процесс, человек может снова приступить к работе и быть в строю — ошибка. Для восстановления лёгочной ткани нужно много времени, не меньше месяца.

"Нужно полноценное лечение, включая не только антибактериальную и антивирусную терапию, но и направленную на рассасывание этих процессов, чтобы не замещалась лёгочная ткань соединительной. Чтобы этот фиброз не развивался. Тут обязательно должна быть какая-то реабилитационная терапия, дыхательная гимнастика", — добавила Гамбарян.