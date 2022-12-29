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29 декабря, 01:18

Хакеры рассказали, сколько россияне теряют из-за мошенников с Украины

Хакеры RaHDit: Мошенники с Украины обманули россиян на сотни миллионов рублей

Действующие на Украине мошеннические кол-центры привели к потере россиянами сотен миллионов рублей. Так ущерб от этих преступных действий оценили в хакерской группировке RaHDit ("Злые русские хакеры").

"Можно сказать, что это организованные преступные группировки с чёткой иерархией, с очень сильной дисциплиной, сильными штрафами, и в то же время там платят неплохие деньги для украинцев", — приводит РИА "Новости" слова одного из представителей российской группы хакеров.

По его словам, такие кол-центры были главным образом на востоке Украины, в том числе в Днепропетровске. Одну из таких организаций российские военные накрыли в Бердянске.

"Там несколько схем работы с "клиентами", на каждую возрастную категорию — своя. Для них их специально писали профессиональные психологи", — рассказал собеседник агентства.

"Злые русские хакеры" опубликовали данные "элиты" украинских "кибервойск"

"Злые русские хакеры" опубликовали данные "элиты" украинских "кибервойск"

По его оценке, за год несколько центров могли выводить с карт россиян более 750 миллионов рублей. Мошенники могут получать в неделю от 500 долларов и выше, что "для Украины считается неплохими деньгами".

А ранее российские хакеры RaHDit раскрыли данные полутора тысяч шпионов Cлужбы внешней разведки Украины. Среди них оказался директор пекинского филиала "Укрспецэкспорта" Геннадий Романчин.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Григорьев
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