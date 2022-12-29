Россиянам рассказали, размер каких выплат изменится после Нового года
Доцент Лебединская: В 2023 году изменятся выплаты на детей и для пенсионеров
Не все изменения по социальным выплатам в 2023-м вступят в силу с 1 января. Часть будут введены позже, это касается только основных мер поддержки населения. Подробности рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Как сообщила эксперт в интервью агентству "Прайм", с 1 января семьи с детьми до 17 лет с доходом ниже прожиточного уровня смогут получать универсальное пособие. Также это коснётся нуждающихся беременных, вставших на учёт на ранних сроках.
На месяц позже, с 1 февраля, маткапитал за первого ребёнка увеличится до 524,5 тысячи рублей. На второго мамы будут получать 168,6 тысячи. Если они не получали в первый раз, то сумма будет 693,1 тысячи. Вырастут единовременная выплата при рождении ребёнка, минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет и декретные. А с 1 апреля на 3,3% повысят социальные и государственные пенсии.
Как писал ранее Лайф, экономист Иванова-Швец рассказала, что в 2023 году на пенсию можно выходить только по "льготному возрасту". Дело в реформе, связанной с повышением пенсионного возраста. Отправиться на заслуженный отдых смогут в том числе педагоги, медицинские работники, а также те, у кого есть стаж на вредных и тяжёлых работах.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин