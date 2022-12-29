Россиянам рассказали, размер каких выплат изменится после Нового года

Не все изменения по социальным выплатам в 2023-м вступят в силу с 1 января. Часть будут введены позже, это касается только основных мер поддержки населения. Подробности рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Как сообщила эксперт в интервью агентству "Прайм", с 1 января семьи с детьми до 17 лет с доходом ниже прожиточного уровня смогут получать универсальное пособие. Также это коснётся нуждающихся беременных, вставших на учёт на ранних сроках.

На месяц позже, с 1 февраля, маткапитал за первого ребёнка увеличится до 524,5 тысячи рублей. На второго мамы будут получать 168,6 тысячи. Если они не получали в первый раз, то сумма будет 693,1 тысячи. Вырастут единовременная выплата при рождении ребёнка, минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет и декретные. А с 1 апреля на 3,3% повысят социальные и государственные пенсии.