Бойфренд 51 раз ударил отвёрткой девушку за отказ от общения

В индийском штате Чхаттисгар разгневанный 24-летний Шадаб Кхан нанёс 51 удар отвёрткой своей 20-летней возлюбленной за то, что та начала его игнорировать, пишет The Times of India.

Мужчина познакомился с девушкой три года назад, работая кондуктором автобуса. Когда он переехал в другой штат, они поддерживали связь, но позже та перестала отвечать на сообщения Кхана, и это разозлило его.

Он преодолел 220 километров, прихватив с собой отвёртку, забрался в дом девушки, пока та спала, накрыл её лицо подушкой, чтобы не кричала, и ударил её 51 раз. Труп потерпевшей обнаружил её брат вечером того же дня. Подозреваемый скрылся с места преступления. Чтобы разыскать его, были созданы четыре специальные полицейские группы. Родители девушки рассказали, что тот уже довольно давно угрожал ей.