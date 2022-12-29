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29 декабря, 01:58

В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

В Одессе демонтировали памятник Суворову

Сегодня ночью завершился снос памятников в Одессе основателям города — российской императрице Екатерине II и её сподвижникам. Также был демонтирован монумент великому русскому полководцу Александру Суворову.

Демонтаж памятника Суворову в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

Демонтаж памятника Суворову в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

Подготовка к демонтажу началась 28 декабря, основные работы провели в темноте — в 12 ночи к группе монументов подъехала строительная машина с людьми.

Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

Фигуры сподвижников Екатерины — Иосифа Дерибаса, Платона Зубова, Франца де Воллана и Григория Потёмкина — сняли к часу ночи.

Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

О низвержении с постамента памятника императрицы сообщили примерно в 2:40 мск.

Постамент в Одессе после демонтажа памятника Екатерине II. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

Постамент в Одессе после демонтажа памятника Екатерине II. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

Весь ансамбль, как и демонтированную скульптуру Суворова, перенесут на хранение в художественный музей.

Одесский горсовет постановил снести памятники Екатерине II и Суворову

Одесский горсовет постановил снести памятники Екатерине II и Суворову

Ранее Лайф писал, что в Винницкой области снесли памятники Суворову и Пушкину. Об этом рассказала депутат Верховной рады Лариса Билозир в соцсетях.

Обложка ©

Telegram / Тимошенко. Офис президента

Арина Родионова

Комментарий

1
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Максим Борькинсегодня в 05:15

Уроды!Она ведь помогала и оружием и прочим вам тварям оборонятся от соседей!Она вас в ЛЮДИ вывела!Благодаря ей сейчас есть украина!Неблагодарные подонки!Хватит лизать зад западу!Они вас на органы запустят!Вы для них индейцы!Причем ВСЕ!

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