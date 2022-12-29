В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову
В Одессе демонтировали памятник Суворову
Сегодня ночью завершился снос памятников в Одессе основателям города — российской императрице Екатерине II и её сподвижникам. Также был демонтирован монумент великому русскому полководцу Александру Суворову.
Демонтаж памятника Суворову в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента
Подготовка к демонтажу началась 28 декабря, основные работы провели в темноте — в 12 ночи к группе монументов подъехала строительная машина с людьми.
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента
Фигуры сподвижников Екатерины — Иосифа Дерибаса, Платона Зубова, Франца де Воллана и Григория Потёмкина — сняли к часу ночи.
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента
О низвержении с постамента памятника императрицы сообщили примерно в 2:40 мск.
Постамент в Одессе после демонтажа памятника Екатерине II. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента
Весь ансамбль, как и демонтированную скульптуру Суворова, перенесут на хранение в художественный музей.
Ранее Лайф писал, что в Винницкой области снесли памятники Суворову и Пушкину. Об этом рассказала депутат Верховной рады Лариса Билозир в соцсетях.
Telegram / Тимошенко. Офис президента