В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

Сегодня ночью завершился снос памятников в Одессе основателям города — российской императрице Екатерине II и её сподвижникам. Также был демонтирован монумент великому русскому полководцу Александру Суворову.

Демонтаж памятника Суворову в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

Подготовка к демонтажу началась 28 декабря, основные работы провели в темноте — в 12 ночи к группе монументов подъехала строительная машина с людьми.

Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

Фигуры сподвижников Екатерины — Иосифа Дерибаса, Платона Зубова, Франца де Воллана и Григория Потёмкина — сняли к часу ночи.

Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

О низвержении с постамента памятника императрицы сообщили примерно в 2:40 мск.

Постамент в Одессе после демонтажа памятника Екатерине II. Фото © Telegram / Тимошенко. Офис президента

Весь ансамбль, как и демонтированную скульптуру Суворова, перенесут на хранение в художественный музей.