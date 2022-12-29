В Новоуральске пропали два мальчика

Полиция Новоуральска объявила о пропаже двух маленьких детей — Ивана Левенских и Никиты Сидорова. Оба мальчика 2012 года рождения, выглядят на 10–12 лет. Оба ушли из дома 28 декабря и до сих пор не вернулись. Они не впервые покидают свои дома.

"В деле поиска пропавшего ребёнка востребован каждый из нас! По дороге на работу или домой обратите внимание на проходящих рядом детей", — пишет в соцсетях полиция Новоуральска.

Есть предположение, что Никита Сидоров может находиться в районе улиц Комсомольской, Автозаводской, Промышленной, Победы и Советской. А вот где может быть Иван, не предполагает никто. Известно, что на Никите была чёрная парка, синяя шапка и джинсы. На Ване — светлая кофта, спортивные штаны тёмного цвета, а также белые кроссовки. Полиция просит при обнаружении пропавших сообщить в дежурную часть по номеру: (34370) 4-57-57.