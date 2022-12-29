Американский разведчик признал "чистым злом" политику США по Украине

Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер назвал политику Вашингтона относительно Украины "чистым злом". Он отметил, что ни о какой пользе здесь не может идти речи, позиция Белого дома действует, по его оценке, исключительно во вред.

"Американская политика по Украине — не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть. Позволить умереть нации, которую мы постоянно называем своими друзьями", — заявил Риттер в интервью Youtube-каналу The Left Lens.

Как считает американский офицер, всё это ради достижения единственной цели — нанесения ущерба России. Риттер заявил, что Вашингтон по отношению к Киеву реализует политику, которую можно охарактеризовать как "определение зла". Люди же, причастные к этому, по его мнению, пособники зла.

"США сказали — мы покидаем вас. Мы реализуем извращённую фантазию Линдси Грэма (американский сенатор. — Прим. Лайфа) — "борьбы до последнего украинца", — отметил Риттер.