Люди прыгали из окон: В Камбодже десять человек погибли при пожаре в отеле
В Камбодже при пожаре в отеле погибло 10 человек, 30 пострадали
Пожар в Пойпете. Фото © Twitter / BangkokPostNews
Страшный пожар случился в отеле Grand Diamond City в камбоджийском городе Пойпет. 10 человек погибли, ещё 30 пострадали. Очевидцы рассказывают, что некоторые, чтобы спастись, выпрыгивали из окон.
Пожар в отеле Grand Diamond City в камбоджийском городе Пойпет. Видео © Twitter / ChaudharyParvez / MY_1428_V2
Как сообщает Mirror, причиной пожара стал взрыв бензобака в казино отеля. Огонь быстро перекинулся на жилые блоки. Для оперативного тушения пришлось привлечь добровольцев.
Как писал Лайф ранее, взрыв прогремел на сухогрузе у берегов Турции в Чёрном море. В результате инцидента 16 человек удалось спасти. Сухогруз шёл под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон.