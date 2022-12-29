Люди прыгали из окон: В Камбодже десять человек погибли при пожаре в отеле

Страшный пожар случился в отеле Grand Diamond City в камбоджийском городе Пойпет. 10 человек погибли, ещё 30 пострадали. Очевидцы рассказывают, что некоторые, чтобы спастись, выпрыгивали из окон.

Пожар в отеле Grand Diamond City в камбоджийском городе Пойпет. Видео © Twitter / ChaudharyParvez / MY_1428_V2

Как сообщает Mirror, причиной пожара стал взрыв бензобака в казино отеля. Огонь быстро перекинулся на жилые блоки. Для оперативного тушения пришлось привлечь добровольцев.