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29 декабря, 02:50

Люди прыгали из окон: В Камбодже десять человек погибли при пожаре в отеле

В Камбодже при пожаре в отеле погибло 10 человек, 30 пострадали

<p>Пожар в Пойпете. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BangkokPostNews/status/1608276688588214273" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BangkokPostNews</a></p>

Пожар в Пойпете. Фото © Twitter / BangkokPostNews

Страшный пожар случился в отеле Grand Diamond City в камбоджийском городе Пойпет. 10 человек погибли, ещё 30 пострадали. Очевидцы рассказывают, что некоторые, чтобы спастись, выпрыгивали из окон.

Пожар в отеле Grand Diamond City в камбоджийском городе Пойпет. Видео © Twitter / ChaudharyParvez / MY_1428_V2

Как сообщает Mirror, причиной пожара стал взрыв бензобака в казино отеля. Огонь быстро перекинулся на жилые блоки. Для оперативного тушения пришлось привлечь добровольцев.

Было видно за километры: Мощный взрыв разнёс газохранилище в Марокко

Было видно за километры: Мощный взрыв разнёс газохранилище в Марокко

Как писал Лайф ранее, взрыв прогремел на сухогрузе у берегов Турции в Чёрном море. В результате инцидента 16 человек удалось спасти. Сухогруз шёл под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон.

Арина Родионова

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